السفير الأميركي يوجه رسالة لليبيين بمناسبة العام الجديد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 ديسمبر 2021, 03:05 مساء
السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند يوجه رسالة لليبيين بمناسبة العام الميلادي الجديد، 31 ديسمبر 2021. (السفارة الأميركية)

وجه السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، رسالة لليبيين بمناسبة العام الميلادي الجديد، مؤكدا أن العام 2021 شهد العديد من الأحداث الإيجابية في البلاد، على رأسها الحفاظ على وقف إطلاق النار في البلاد، الذي بدأ منذ أكتوبر 2020.

وبينما عدد نورلاند، «التطورات الإيجابية»، خلال العام 2021، وذلك في رسالة مصورة نشرتها السفارة الأميركية، الجمعة، لفت إلى أن الولايات المتحدة تشارك «خيبة الأمل» التي يشعر بها الكثير من الليبيين بسبب تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

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وأوضح أن نحو 2.5 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للإدلاء بأصواتهم وينتظرون إجراء العملية الانتخابية، مضيفا أن «القادة الليبيين يعملون بجد لمحاولة إعادة جدولة انتخابات واقعية في إطار زمني مبكر».

وشدد على أن بلاده تدعم هذه العملية، و«سنواصل العمل مع القادة الليبي والشركاء الدوليين»، مضيفا «ما نحاول جميعًا القيام به معًا هو بناء مستقبل أفضل لأطفال ليبيا».

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