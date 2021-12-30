نورلاند: الانتخابات مفتاح لتحسين ظروف الحياة في الجنوب

السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند. (أرشيفية: الإنترنت)

ناقش السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في اجتماع، أمس الأربعاء، مع عدد من رؤساء بلديات فزان المستقبل السياسي بعد تأجيل انتخابات 24 ديسمبر.

وقالت السفارة الأميركية في بيان على موقع «تويتر» اليوم الخميس، إن السفير نورلاند تشارك مع رؤساء بلديات كل من بنت بيه وسبها وأوباري في وجهة النظر التي تشدد على «أهمية إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وذلك كمفتاح لتحسين ظروف ونوعية الحياة في الجنوب».

ولا تزال الصورة ضبابية بالنسبة لمستقبل انتخابات التي كان مقرر لها الجمعة الماضي، فيما تتواصل جهود البعثة الأممية لإتمام الانتخابات في أسرع وقت، مع مواعيد متضاربة للاقتراع المحتمل، بين 24 يناير أو يوليو المقبل.

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وفيما يسعى البعض إلى إجراء الانتخابات في القريب العاجل، يحاول آخرون تغيير الحكومة الحالية وإجراء استفتاء على الدستور أولا، ما يجعل إجراء الاقتراع البرلماني والرئاسي أمر بعيد المنال.