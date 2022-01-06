مجلس الدولة يجدد المطالبة بتفعيل المسار الدستوري وإصدار قوانين توافقية لإنجاح الانتخابات

الجلسة العادية الـ 72 للمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، الخميس 6 يناير 2022. (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)

جدد المجلس الأعلى للدولة خلال جلسته العادية الـ 72، التي عقدت، الخميس، بمقره في العاصمة طرابلس، التأكيد على ضرورة تفعيل المسار الدستوري وإصدار قوانين توافقية بين مجلسي الدولة والنواب، من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة وإنهاء المراحل الانتقالية.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك» أن أعضاء المجلس ناقشوا خلال الجلسة آخر مستجدات العملية السياسية، وحالة الانسداد التي وصلت إليها البلاد، وذلك بعد تعذر إجراء الانتخابات في الموعد الذي كان مقررا يوم 24 ديسمبر 2021.

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وأمس الأربعاء، عقدت رئاسة المجلس اجتماعا مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس من أجل مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية وعلى رأسها ملف الانتخابات، وذلك بعد يومين من اجتماعهم مع لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن اجتماع هيئة الرئاسة مع رؤساء اللجان جرى خلاله «التأكيد على الإسراع في اتخاذ الخطوات العملية لإنجاز العملية الدستورية والانتخابية من خلال الاستفتاء على الدستور وإصدار قوانين توافقية، وإنهاء المراحل الانتقالية».

الجلسة العادية الـ 72 للمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، الخميس 6 يناير 2022. (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)

الجلسة العادية الـ 72 للمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، الخميس 6 يناير 2022. (المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة)