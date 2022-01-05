مجلس الدولة يستعجل الاستفتاء على الدستور وإصدار قوانين توافقية للانتخابات

اجتماع مكتب رئاسة مجلس الدولة مع رؤساء اللجان، الأربعاء 5 يناير 2022. (المجلس الأعلى للدولة)

استعجل المجلس الأعلى للدولة الاستفتاء على مشروع الدستور وإصدار قوانين توافقية للعملية الانتخابية؛ وذلك من أجل إنهاء المراحل الانتقالية، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صحته على «فيسبوك».

وعقد مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مع رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، في العاصمة طرابلس؛ لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية وعلى رأسها ملف الانتخابات.

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وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن الاجتماع جرى خلاله «التأكيد على الإسراع في اتخاذ الخطوات العملية لإنجاز العملية الدستورية والانتخابية من خلال الاستفتاء على الدستور وإصدار قوانين توافقية، وإنهاء المراحل الانتقالية».

يأتي الاجتماع بعد أيام من اجتماع رؤساء اللجان بالمجلس الأعلى للدولة مع لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب، الذي عقد الأحد الماضي، وجرى خلاله مناقشة المسار الدستوري في إطار التحضيرات للمرحلة المقبلة بعد تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021.

اجتماع مكتب رئاسة مجلس الدولة مع رؤساء اللجان، الأربعاء 5 يناير 2022. (المجلس الأعلى للدولة)

اجتماع مكتب رئاسة مجلس الدولة مع رؤساء اللجان، الأربعاء 5 يناير 2022. (المجلس الأعلى للدولة)