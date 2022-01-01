العقوري يبحث فتح خطوط جوية وملاحية مباشرة بين ليبيا واليونان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 يناير 2022, 08:19 مساء
العقوري (يسار) والسفير اليوناني. (مجلس النواب)

بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، السبت، مع سفير اليونان لدى ليبيا، إيوانيس ستاماتيكوس، سُبل تعزيز العلاقات بين البلدين خاصة تسهيل إجراءات سفر المواطنين، وفتح خطوط جوية وملاحية مباشرة بين البلدين.

وخلال اللقاء، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، أكد العقوري حرص مجلس النواب على العلاقات التاريخية والجغرافية بين البلدين في جميع المجالات، لافتًا إلى الدور المهم لدولة اليونان في المنطقة، فيما أكد السفير اليوناني حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع ليبيا، وفق بيان صادر عن مجلس النواب.

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وتطرق اللقاء إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة بين ليبيا واليونان والاتفاقية البحرية التي أبرمتها حكومة الوفاق السابقة مع تركيا، حيث أكد العقوري أن مجلس النواب إضافة إلى حرصه على المصالح الوطنية للبلاد يضع في اعتباره أيضًا استقرار منطقة شرق المتوسط، والتوصل لاتفاق عادل وشامل بشأن تقاسم موارد شرق المتوسط.

وأوضح أن الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا لم تحلها الحكومة السابقة إلى مجلس النواب للاطلاع عليها ومناقشتها.

وأثارت مذكرة التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية التي وقعتها حكومة الوفاق السابقة في 27 نوفمبر 2019 ردود فعل محلية وإقليمية ودولية نددت بهذه الخطوة التي جاءت متزامنة مع توقيع مذكرة تفاهم أخرى بشأن التعاون العسكري والأمني إبان حرب طرابلس والتوتر في شرق المتوسط.

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