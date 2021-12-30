الدبيبة يرأس اجتماع حكومة الوحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 ديسمبر 2021, 12:43 مساء
اجتماع حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة، 30 ديسمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

رأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اجتماع مجلس وزراء الحكومة، اليوم الخميس.

وقال الدبيبة، في مستهل الاجتماع، إن ليبيا تمر بفترة سياسية «حرجة»، مضيفًا: «رغم حالة الإحباط لتعطل الانتخابات، لكن الصراع لا يزال في خانته السياسية وليس الاقتتال والحرب، ونحن منذ أول يوم في الحكومة رفعنا شعار لا للحرب»، حسب مقطع فيديو على صفحة «حكومتنا» في موقع «فيسبوك».

وأضاف: «لقد تجمعت أسباب عدة للتشويش على الليبيين، والدولة تتعرض إلى حملة شرسة من الإعلام الخارجي لبث الشائعات، ولا يفوتني اليوم أن أشكر نائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح لجهده في الأسابيع الماضية، وأرجو أن لا يكون هذا الأمر أثر على اهتمامه في الجنوب، وأرجو أن يقتدي به الوزراء».

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وأكمل: «نحن في بداية عام جديد، ولذا أوجه بقوة وحزم كل الأجهزة التنفيذية إلى الاستعداد لتنفيذ الخطط المعتمدة في العام 2022، ليكون عام الخير للبلاد بكافة أطياف الشعب وجغرافيته، ويمثل العام الانطلاقة الحقيقية لمشروعات عودة الحياة، لتأتي ثمارها».

وتابع: «عملنا على دعم الاستثمار وحل مشكلات مزمنة أصبحت من الماضي، فضلا عن تحريك عجلة التنمية التي توقفت لسنوات، واليوم بدأت النشاط للدخول في العام الجديد لتحقيق الأهداف وتحريك المشروعات.. استبشروا خيرا في هذا العام، وسيكون نهاية لسنوات المحنة الصعاب».

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