الدبيبة: حققنا فائضا ماليا وهناك زيادة لم نتمكن من صرفها

الدبيبة متحدثا خلال حفل في طرابلس، الثلاثاء 28 ديسمبر 2021. (بث مباشر)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن حكومته «حققت فائضًا ماليًا» رغم الظروف الراهنة على العكس من الحكومات السابقة، مشيرًا إلى أن «هناك زيادة» لم تتمكن الحكومة من صرفها.

وقال الدبيبة في كلمته خلال حفل تسليم صكوك منحة دعم الزواج لمندوبي البلديات الذي أُقيم اليوم الثلاثاء، «حققنا فائضًا من الـ1/12، وهناك زيادة لم نتمكن من صرفها»، داعيًا إلى مراقبة الحكومة ومتابعة أعمالها.

وشدد الدبيبة على ضرورة الحفاظ على «وحدة ليبيا» قائلا: «إن كثيرًا من المؤامرات اليوم تسعى لتقويض وحدة الليبيين»، مجددًا التأكيد على أن حكومته كانت أقل الحكومات إنفاقًا على مدى الأعوام الماضية.

وطالب الدبيبة في كلمته وزراء حكومته بضرورة شرح المبالغ المخصصة لهم، وما تم تسييله منها، وتم إنفاقه خلال الأشهر الماضية، مقترحًا على الشباب تشكيل «حكومة متابعة» لمراقبة عمل الوزارات وتنفيذ المشروعات في مختلف مناطق البلاد.