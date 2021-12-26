«سبها الطبي»: الحالات الموجودة بمركزي العزل والفلترة لم تتأكد إصابتها بفيروس كورونا

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 26 ديسمبر 2021, 08:02 مساء
الناطقة باسم مركز سبها الطبي حليمة الماهري. (تصوير: رمضان كرنفودة)

أكدت الناطقة باسم مركز سبها الطبي، حليمة الماهري، لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، أن الحالات الموجودة بمركز الفلترة أو مركز العزل الصحي «لم تتأكد إصابتها بفيروس كورونا»؛ وإنما هي «حالات اشتباه» جرى أخد مسحات منها لفحصها بمعمل الـ«PCR» وسيجري نشر حالاتها فور ظهور النتائج.

وقالت الماهري إن «مركز الفلترة أو مركز العزل بمركز سبها الطبي لم يسجل فيهما أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ وإنما هي حالات مشتبه في إصابتها وتم أخذ مسحات خاصة لمعمل الـPCR وسيتم نشر الإحصاءات تباعًا عبر صفحة المركز».

كما أكدت الماهري خلو مركز سبها الطبي من أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا «حتى هذه اللحظات»، داعية المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية لتجنب الإصابة بالفيروس.

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