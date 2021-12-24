«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 ديسمبر 2021, 11:37 صباحا

«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون البحر هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل الليبي، الجمعة، فيما تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط الأمطار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب إلى صافية.
- رياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية إلى قبلية سرعتها بين 5 و10 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة؛ وذلك لاحتمال ظهور شبورة مائية خاصة على ساحل زوارة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على الساحل صباح الجمعة.
- رياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية على ساحل الخليج وبنغازي وتكون شمالية غربية إلى جنوبية غربية على باقي الساحل سرعتها بين 5 و10 عقد.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.   
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط الأمطار.

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