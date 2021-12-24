«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل

«الأرصاد»: البحر هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون البحر هادئ إلى خفيف الموج على طول الساحل الليبي، الجمعة، فيما تكون الرؤية جيدة إلى متوسطة أثناء سقوط الأمطار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت :

- السماء قليلة السحب إلى صافية.

- رياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية إلى قبلية سرعتها بين 5 و10 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة؛ وذلك لاحتمال ظهور شبورة مائية خاصة على ساحل زوارة.