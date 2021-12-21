تعليق إيطالي جديد بشأن الانتخابات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021, 11:31 مساء
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الثلاثاء، بضرورة إجراء «انتخابات حرة وموثوقة في ليبيا بأقرب وقت ممكن»، من شأنها أن توحد البلاد وتقود إلى إحلال سلام دائم.

جاء حديث دراغي في المؤتمر الرابع عشر لسفراء إيطاليا حول العالم بمقر وزارة الخارجية، بقصر (فارنيزينا)، حين شدد على أن عملية الانتخابات، التي دعا المجتمع الدولي لدعمها، «يجب أن تظل بقيادة الليبية».

وقال رئيس الحكومة الإيطالية إنه «رغم تأجيل التصويت الذي كان مقررا في 24 ديسمبر الجاري... من المهم إجراء انتخابات حرة وذات مصداقية وشاملة في أقرب وقت ممكن»، وفق ما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية.

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وأكد ضرورة مواصلة «التزامنا بتحقيق الاستقرار الكامل في ليبيا»، وذلك «على المسار الذي سلكته الأمم المتحدة»، على اعتبار أن «الاستقرار في ليبيا أمر أساسي أيضاً، من ناحية السيطرة على تدفقات الهجرة».

وأمس الإثنين، قال وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، إن الآفاق تظل غير مؤكدة بالنسبة للموعد النهائي للانتخابات في ليبيا، مشيرًا إلى أن العمل جار على تحقيق الهدف المتمثل في إجراء الانتخابات.

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