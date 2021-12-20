وزير خارجية إيطاليا: إتمام الانتخابات الليبية في موعدها غير مؤكد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 03:31 مساء
وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، إنه على الرغم من العمل المتواصل مع الشركاء الدوليين لإتمام الانتخابات الليبية، «فإن الآفاق تظل غير مؤكدة بالنسبة لمسألة الموعد النهائي للانتخابات الذي حددته خارطة طريق تونس»، في إشارة إلى موعد 24 ديسمبر الجاري.

وأضاف أن العمل جارٍ لتحقيق الهدف المعقد المتمثل في إجراء الانتخابات، وذلك حسب خطابه الافتتاحي للمؤتمر الرابع عشر للسفراء الإيطاليين في العالم، المنعقد بمقر وزارة الخارجية، الإثنين، الذي نقلته وكالة «آكي» الإيطالية.

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وتحدث دي مايو عن «الكيفية التي أسفرت بها جهود إيطاليا في دعم العمل متعدد الأطراف عن خطوات مهمة إلى الأمام»، معتبرًا أن هناك «توترات متزايدة على الأرض، مما يزيد من إبعاد احتمالات تنفيذ انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد».

وواصل: «ليبيا بالنسبة لنا، ليست مجرد دولة تربطنا بها علاقات اقتصادية جوهرية، كما أنها بلد لا بد من استقراره أيضًا، لدرء خطر الإرهاب ومعالجة قضية الهجرة بشكل بنّاء».

وأكد الوزير الإيطالي ضرورة الاستمرار في دعوة الأطراف الليبية بقوة إلى التزام بنّاء لتحديد أفق واضح للعملية الانتخابية في أقرب وقت ممكن، ويجب أن تكون تلك الانتخابات حُرةً، عادلةً، شاملةً وذات مصداقية».

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