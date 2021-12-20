نورلاند: انبهرت باستعدادات التصويت خلال زيارتي مركز اقتراع مع السايح

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 12:38 مساء
نورلاند والسايح خلال تفقدهم مركز اقتراع، 20 ديسمبر 2021، (حساب السفير الأميركي على تويتر)

أعرب مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، عن إعجابه بالاستعدادات التي شهدها خلال زيارته مركز اقتراع، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح.

وقال نورلاند: «انبهرت بالاستعدادات للتصويت خلال زيارتي لمركز اقتراع نموذجي» مع السايح والمدير الإقليمي للمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية دانيال روبنشتاين، حسب تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الإثنين.

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وأضاف أن المساعدة الفنية المقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمفوضية ستسهم في إجراء انتخابات «حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخبين».

وتابع: «وبما أن مركز الاقتراع هو مدرسة، فقد كنت محظوظا بلقاء أطفال مشاركين في برنامج التربية المدنية، الذي ترعاه الوكالة»، مبديا أمله، «كونه أب»، في أن يكون مستقبلهم «مسالما ومشرقا».

نورلاند خلال لقائه عدد من الأطفال في المدرسة مقر المركز.
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