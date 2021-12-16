مندوب ليبيا الدائم بالجامعة العربية يقدم أوراق اعتماده لأبوالغيط

عبدالمطلب ثابت أوراق اعتماده للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ليصبح رسمياً مندوبًا لليبيا الدائم لدى الجامعة، 16 ديسمبر 2021. (فيسبوك)

سلَّم عبدالمطلب ثابت أوراق اعتماده للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ليصبح رسميًا مندوبًا لليبيا الدائم لدى الجامعة.

وناقش ثابت وأبوالغيط خلال لقاء بمقر الجامعة بالعاصمة المصرية القاهرة، آخر التطورات فى الساحة الليبية وآلية دعم جامعة الدول العربية للوضع الراهن، حسب الصفحة الرسمية للمندوب بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويوم الأربعاء، أدى ثابت اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية. وأكد خلال مراسم أدائه اليمين بالعمل على تمثيل ليبيا أمام جامعة الدول العربية أفضل تمثيل، مؤكدًا حرصه على تطوير علاقات ليبيا مع الدول العربية.

عبدالمطلب ثابت مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية عقب تقديم أوراق اعتماده رسميا للأمين العام أحمد أبوالغيط، 16 ديسمبر 2021. (فيسبوك)