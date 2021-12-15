انتشار ظاهرة سرقة أغطية فتحات الصرف الصحي بشوارع بني وليد

سرقة أغطية فتحات الصرف الصحي أمام مصرف الجمهورية ببني وليد. (الإنترنت)

شهدت مدينة بني وليد أخيرًا انتشارًا لظاهرة سرقة أغطية فتحات تصريف مياه الأمطار، وكذلك الغرف الخاصة بمسارات خطوط الصرف الصحي المتواجدة في الطرق والشوارع بالأحياء السكنية في المدينة.

وأكد مصدر بشركة المياه والصرف الصحي ببني وليد لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، سرقة أغطية فتحات المياه المتواجدة أمام مقر مصرف الجمهورية بوسط المدينة، اليوم الأربعاء، محذرًا من تأثير سرقة الأغطية على سلامة المواطنين والمركبات الآلية، إضافة إلى انتشار الروائح الكريهة من تلك الفتحات، التي تؤدي إلى انتشار البعوض والأمراض.

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وأشار المصدر إلى أن هناك عددًا كبيرًا من أغطية فتحات تصريف المياه وغرف الصرف الصحي التي تمت سرقتها من عدة مناطق منها بعض المدارس ومستشفى بني وليد وبعض الجهات العامة، تباع إلى تجار الخردة بأسعار مرتفعة، وفقًا لوزن الغطاء ونوع المعدن وحالته.

وشهد عدد من المدن الليبية، خلال الفترة الماضية، انتشارًا لظاهرة سرقة أغطية فتحات تصريف مياه الأمطار، وكذلك الغرف الخاصة بمسارات خطوط الصرف الصحي، فيما طالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بضرورة التحقيق في هذه التعديات التي تطال الممتلكات العامة وتهدد سلامة المارة بالشوارع.