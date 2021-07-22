انتشار ظاهرة سرقة أغطية الصرف الصحي من شوارع أجدابيا

انتشار ظاهرة سرقة أغطية الصرف الصحي من شوارع أجدابيا, (بوابة الوسط)

تشهد مدينة أجدابيا (160 كلم الواقعة غرب مدينة بنغازي)، ظاهرة جديدة لم يعتدها سكانها، والتي تتمثل في سرقة أغطية الصرف الصحي من شوارعها، للاستفادة من الحديد المصنوعة منه، والذي شهد ارتفاعًا في أسعاره بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال مصدر محلي في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، إن كثيرًا من المواطنين نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي، يلجأون إلى جمع الخردة الحديدية من عدة مواقع في مدينة أجدابيا للاستفادة منها، وبيعها في مواقع الشراء المخصصة لها داخل المدينة بسعر دينار ليبي للكيلو الواحد، مضيفًا أن هذا الارتفاع في سعر الخردة دفع الكثير، وعلى وجه الخصوص متعاطي المخدرات للبحث عن الخردة الحديدية وبيعها في ظل تأخر صرف السيولة النقدية.

وأوضح المصدر أن الحديد المسروق يجري بيعه كخردة إلى مواقع مخصصة لهذا الغرض، المنتشرة في أجدابيا، ومن ثم تُشحن لتباع إلى هيئة الاستثمار العسكري التابعة لـ«القيادة العامة»، وبعد ذلك يتم تصدير الكميات عبر ميناء البريقة التجاري الصناعي.

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وأشار إلى أن السياج الحديدي التابع لمبنى المرافق والإسكان أجدابيا، لم يسلم من السرقة أيضًا، مع اختفاء أغطية الصرف الصحي المستحدثة من قبل إحدى الشركات خلال الفترة الماضية، بعد عملية صيانة الشارع الذي كان يعاني طفحًا في مياه الصرف الصحي.

وناشد مواطنون الجهات الأمنية في مدينة أجدابيا، سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، والقبض على من يقوم بسرقة أغطية الصرف الصحي وممتلكات الدولة قبل أن تزداد الظاهرة بالمدينة.

انتشار ظاهرة سرقة أغطية الصرف الصحي من شوارع أجدابيا, (بوابة الوسط)

انتشار ظاهرة سرقة أغطية الصرف الصحي من شوارع أجدابيا, (بوابة الوسط)