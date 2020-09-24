رصد سرقة «أعداد كبيرة» من أغطية غرف صفايات مياه الأمطار في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 سبتمبر 2020, 10:50 صباحا
مدينة بنغازي، (أرشيفية: الإنترنت)

رصدت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي سهل بنغازي سرقة أعداد كبيرة من أغطية غرف صفايات مياه الأمطار بعدة أحياء وطرق داخل المدينة.

وحذرت من أن تتسبب تلك الظاهرة في إغراق الشوارع بالمياه، مما سيؤدي إلى عرقلة حركة السير، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

ودعا البيان الجهات المسؤولة إلى «اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال هذه الأعمال التخريبية، والتي ترقى إلى مرتبة الجرائم المتعمدة للإضرار بهذه المدينة».

كما ناشدت الشركة الأهالي التعاون مع الجهات الضبطية «للإبلاغ عن المتورطين في هذه الأعمال وأماكن تجميعها وبيعها، خاصة أن هذه الأغطية غير متوفرة بالسوق المحلية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة الصحة تحذر من «احتمال» وفاة مليوني شخص بـ«كورونا» في هذه الحالة
دولى
مجموعة العمل الاقتصادية الأممية تناقش سبل معالجة أزمة الكهرباء في ليبيا
ليبيا
بوتين يعرض على الولايات المتحدة تبادل «ضمانات بعدم التدخل» في الانتخابات
دولى
المنتخب يستعد لغينيا الاستوائية من تونس
رياضة محلية
توقعات بوصول إنتاج النفط الليبي إلى مليون برميل يوميا
ليبيا
جريدة «الوسط»: اختراقان لمسارات برلين قبل شهر من ملتقى جنيف
ليبيا
زعيم كوريا الشمالية يعتذر عن قتل كوري جنوبي «منشق»
دولى
نص كلمة السراج أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة
ليبيا
السراج: الوصول الفعلي لوقف دائم لإطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي ...
ليبيا
روسيا تنظم مناورات بمشاركة 80 ألف عسكري من الصين وإيران وبيلاروسيا
دولى
العدد 253 من جريدة «الوسط»: اختراق مسارات برلين.. وهجرة العقول الليبية أزمة ...
ليبيا
مقتل ليبي على أيدي ليبي في محطة مترو بفرنسا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل المتعافي من «كوفيد-19» مصدر للعدوى؟