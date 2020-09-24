رصد سرقة «أعداد كبيرة» من أغطية غرف صفايات مياه الأمطار في بنغازي

مدينة بنغازي، (أرشيفية: الإنترنت)

رصدت الشركة العامة للمياه والصرف الصحي سهل بنغازي سرقة أعداد كبيرة من أغطية غرف صفايات مياه الأمطار بعدة أحياء وطرق داخل المدينة.

وحذرت من أن تتسبب تلك الظاهرة في إغراق الشوارع بالمياه، مما سيؤدي إلى عرقلة حركة السير، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

ودعا البيان الجهات المسؤولة إلى «اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال هذه الأعمال التخريبية، والتي ترقى إلى مرتبة الجرائم المتعمدة للإضرار بهذه المدينة».

كما ناشدت الشركة الأهالي التعاون مع الجهات الضبطية «للإبلاغ عن المتورطين في هذه الأعمال وأماكن تجميعها وبيعها، خاصة أن هذه الأغطية غير متوفرة بالسوق المحلية».