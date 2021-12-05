مؤسسة النفط و«إيني» الإيطالية تناقشان تطوير الحقول الغازية البحرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 ديسمبر 2021, 07:28 مساء
رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله اجتمع مع المدير العام الجديد لشركة إيني- شمال أفريقيا أنطونيو ساري (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

بحثت المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة «إيني» الإيطالية تنفيذ أهم المشاريع الاستراتيجية الكبرى، في تطوير الحقول الغازية البحرية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله مع المدير العام الجديد لشركة إيني- شمال أفريقيا أنطونيو ساري، بحضور المدير العام السابق للشركة عبدالمنعم العريفي، ونائب المدير العام للشركة ونيس الرويمي.

وأفاد بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك»، بأن صنع الله «هنأ أنطونيو ساري بمناسبة تسلُّمه مهامه كمدير عام جديد للشركة»، مثمنًا في الوقت نفسه «الدور المحوري الذي لعبته شركة إيني كشريك استراتيجي للمؤسسة»، مؤكدًا حجم التعاون وعمق العلاقات والشراكة الوطيدة بين الطرفين.

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وحضر الاجتماع من المؤسسة الوطنية للنفط، مدير عام المالية أبوالعيد سالم، ومدير عام التسويق الدولي المكلف نعيمة صوان، ومدير إدارة الإنتاج أنور عقيل.

وفي 23 نوفمبر الماضي، كشفت شركة «إيني» الإيطالية استثمارها أكثر من عشرة مليارات دولار في مجال تطوير واستكشاف الموارد الطبيعية في ليبيا، وذلك بعدما كانت قد طلبت في سبتمبر تنفيذ ثلاثة مشروعات في ليبيا، منها تطوير حقلي نفط، وتنمية مناطق مجاورة لعملياتها النفطية.

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