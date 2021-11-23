«إيني»: أكثر من 10 مليارات دولار استثمارات في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 23 نوفمبر 2021, 10:54 صباحا
مدير الموارد الطبيعية في «إيني»، أليساندرو بوليتي خلال إلقائه كلمة بقمة ليبيا للطاقة، 22 نوفمبر 2021، (إنيرجي كابيتال آند باور)

كشفت شركة «ايني» الإيطالية استثمارها أكثر من عشرة مليارات دولار في مجال تطوير واستكشاف الموارد الطبيعية في ليبيا.

وسلَّط المدير العام للموارد الطبيعية والعمليات في «إيني»، أليساندرو بوليتي، الضوء على جهود الشركة في استكشاف آفاق جديدة في قطاع الطاقة الليبي، لا سيّما في مناطقها البحرية، إلى جانب المساهمة في التزامها بأنشطة التنمية والاستكشاف.

وقال بوليتي، خلال كلمة في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد أمس الإثنين، إنه «في السنوات الماضية خُصِّصت حصصا متزايدة من إنتاج الغاز في ليبيا، لتلبية متطلبات السوق المحلية بدلاً من التصدير»، لافتا إلى جهود ليبيا للتحول نحو أشكال أنظف من الطاقة، مع التركيز بشكل أساسي على الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية.

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واقترح زيادة سرعة تطوير حقول النفط والغاز في البلاد، مشيرًا إلى أنّ العالم لم يعد بإمكانه الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى أجل غير مسمى، ملخصًا استراتيجية الشركة المستقبلية في جملة واحدة فقط «تسريع الاستثمارات في النفط والغاز».

وتستمر قمة ليبيا للطاقة إلى اليوم الثلاثاء، وتُعد أول منتدى بارز للطاقة يُعقد في ليبيا منذ أكثر من عشر سنوات، وكانت «توتال» الفرنسية و«إيني» و«ريبسول» الإسبانية من أبرز الشركات الأجنبية الحاضرة في المؤتمر.

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