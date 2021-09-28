«إيني» الإيطالية تطلب تطوير حقول نفطية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 سبتمبر 2021, 10:19 مساء
منصة بحرية بحقل البوري النفطي، 10 يونيو 2021، (شركة مليتة)

طلب وفد رفيع المستوى من شركة «إيني» الإيطالية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ ثلاثة مشروعات في ليبيا، منها تطوير حقلي نفط، وتنمية مناطق مجاورة لعملياتها النفطية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله المدير التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، لبحث تطوير التعاون المشترك ومشاريع الاستثمار وزيادة الإنتاج، بحسب بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك».

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وناقش الجانبان سبل التعاون المشترك وإمكانية تطويره، حيث أبدى ديسكالزي «رغبة شركة إيني الإيطالية الاستثمارَ في ليبيا والتعاونَ مع المؤسسة الوطنية للنفط في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في قطاع النفط، ومنها مشروع تطوير حقل البوري (المرحلة الثانية) والتركيبين (أ ، هـ)، وتطوير حقول منطقة الحمادة ومنطقة الامتياز (م - ن 7 أ)، إضافة إلى التعاون مع المؤسسة كشريك استراتيجي في برامج التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية في المناطق المجاورة لعملياتها النفطية، وذلك عبر إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة».

وأكد مسؤولو شركة إيني «مواصلة الدعم المقدم في المجال الصحي لمكافحة جائحة كورونا بتوفير المستلزمات والأجهزة اللازمة»، كما تطرق الجانبان إلى «مساهمة الشركة لمشروع معالجة الأورام للأطفال بمدينة بنغازي».

حضر الاجتماع من جانب المؤسسة الوطنية للنفط، كل من السيد بشير قريعة المستشار الفني لرئيس مجلس الإدارة، والسيد عماد بن رجب مدير عام التسويق الدولي، الأستاذة نعيمة صوان مديرة النفط الخام، وعن شركة إيني حضر السادة جيدو بروسكو مدير الإنتاج والاستكشاف، ولابو بيستيلي مدير الشؤون العامة، وعبد المنعم العريفي مدير فرع إيني في ليبيا، وفؤاد الكريكشي المدير الإقليمي لإيني بالشرق الأوسط والشرق الأقصى.

رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله يستقبل المدير التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية كلاوديو ديسكالزي
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