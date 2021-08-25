مؤسسة النفط و«إيني» تبحثان تطوير إنتاج الغاز من حقول بحرية

مسؤولو المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني في ميلانو، 25 أغسطس 2021، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

بحث وفد من المؤسسة الوطنية للنفط، برئاسة مصطفى صنع الله، مع مسؤولين بشركة «إيني» الإيطالية خطة تنفيذ مشروع تطوير تركيبي الغاز الطبيعي البحريين «أ» و«هـ»، وذلك في اجتماع للجنة التسييرية للمشروع بمدينة ميلانو.

ويعتبر تطوير التركيبين البحريين «أ» و«هـ» من المشاريع الاستراتيجية المنفذة بنظام اتفاقيات الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج والتشغيل، وتشمل أعمال فريق المشاريع المشتركة بشركة مليتة للنفط والغاز المكون من الشريكين مؤسسة النفط وفرع شركة «إيني» بشمال أفريقيا، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويهدف المشروع إلى «تفادي أي نقص» بكميات الغاز لتزويد السوق المحلي والدولي حسب الاتفاقيات المبرمة، ما يُجنِّب ليبيا «غرامات جزائية» لعدم الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية بتزويد الغاز، إضافة إلى عدم تحميلها «تكاليف إضافية باهظة» نتيجة شراء وقود الديزل لتشغيل المحطات الكهربائية عوضًا عن الغاز.

واطلع الحضور من خلال العرض المرئي على أنشطة التصاميم الهندسية الأساسية والمتقدمة للمشروع، إضافة إلى أهم التطوارات والمشكلات التي تواجهه، كما تناولوا مشروعي ضواغط غاز بحر السلام واستغلال غاز البوري، والجدول الزمني للمشاريع والميزانيات المطلوبة لها.

وأكد أطراف الاجتماع حرصهم على تنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية، وتوفير الدعم اللازم لها والتغلب على الصعوبات المالية، «إذ أن التأخر في الحصول على الميزانيات المطلوبة سيكون له الأثر السيئ على إنجازه في الوقت المحدد، وستتعثر عمليات استكمال التصاميم الهندسية والأساسية والمتقدمة، وإرساء عقود مواد الحفر والضواغط، وهذه البنود أهم الأعمال المستعجلة في الوقت الراهن حسب الجدول الزمني للمشروع»، وفق البيان.

حضر الاجتماع عضوا مجلس الإدارة بالمؤسسة أبوالقاسم شنقير، والعماري محمد العماري، ومدير إدارة الصيانة والمشاريع نجمي كريم، والمستشار الفني بشير قريعة، ورئيس لجنة الملاك لشركة مليتة عبدالباسط الرفاعي، ورئيس لجنة إدارة المشغل للشركة محمد بن شتوان، وعضوا لجنة الإدارة بها محمد جابر، وامحمد عرفة، ومدير التخطيط بالشركة فرج بتور.

أما عن جانب «إيني»، حضر ممثلا عن أعضاء اللجنة التسييرية للمشروع، مدير عام الموارد الطبيعية إليساندرو بوليتي، والمدير الإقليمي للشركة في شمال أفريقيا أنتونيو بانزا، ومدير «إيني» شمال أفريقيا عبدالمنعم العريفي، كما تواجد عبر الدائرة المغلقة من بريطانيا ممثلو فريق المشاريع المشتركة لشركة مليتة.