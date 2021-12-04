السايح يبحث مع البعثة الأممية توفير مزيد من الدعم الدولي للانتخابات الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 ديسمبر 2021, 05:23 مساء
عماد السايح، مع جريك, 4 ديسمبر 2021, (المفوضية العليا للانتخابات)

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، مع فريق من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، توفير مزيد من سبل دعم المجتمع الدولي للانتخابات التي ستجرى في 24 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع السايح اليوم، مع مسؤول ملف الانتخابات ببعثة الأمم المتحدة جريك، بديوان المجلس، وفق بيان للمفوضية.

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وناقش الاجتماع آخر مستجدات العملية الانتخابية والتقدم المحرز في المراحل التنفيذية لهذا الاستحقاق، وسبل دعم منظمة الأمم المتحدة للمراحل المتبقية بحيث يناظر ما تحقق من نجاحات سابقة.

وأكد جريك التزام المنظمة بالوقوف إلى جانب الليبيين «لتحقيق تطلعاتهم نحو دولة الديمقراطية المنشودة».

عماد السايح، مع جريك, 4 ديسمبر 2021, (المفوضية العليا للانتخابات)
عماد السايح، مع جريك, 4 ديسمبر 2021, (المفوضية العليا للانتخابات)
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