الاتحاد الأوروبي يعتزم نشر بعثة خبراء قبل الانتخابات الرئاسية في ليبيا

لقاء السايح والسفير الأوروبي لدى ليبيا بمقر مفوضية الانتخابات في طرابلس، الأربعاء 1 ديسمبر 2021. (البعثة الأوروبية)

يعتزم الاتحاد الأوروبي نشر بعثة خبراء في الانتخابات قبل الاستحقاق الرئاسي المقرر في ليبيا يوم 24 ديسمبر الجاري، بحسب ما أعلنته بعثة الاتحاد لدى ليبيا، اليوم الأربعاء.

وأوضح المصدر أن نشر بعثة الخبراء الأوروبية يأتي بناء على دعوة من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لمراقبة الانتخابات المقبلة، بغرض «جمع وتحليل المعلومات الوقائعية وتقييم العملية الانتخابية وتقديم تقارير عنها مقابل الالتزامات والمعايير الدولية والممارسات الجيدة للانتخابات الديمقراطية». كما سيقوم الخبراء أيضًا «بصياغة توصيات لتحسين العمليات الانتخابية في المستقبل».

والتقى اليوم سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه سابادل، رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، لمناقشة النشر الوشيك لبعثة خبراء الانتخابات التابعين للاتحاد الأوروبي، وكذلك التقدم المحرز في التحضير للتصويت في ديسمبر.

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وقال السفير الأوروبي لدى ليبيا خوسيه سابادل عقب الاجتماع إنه جدد للسايح التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي المستمر، إلى جانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا وشركاء آخرين، «إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية في ليبيا».

وقالت مفوضية الانتخابات من جانبها إن زيارة السفير الأوروبي إلى مقرها في طرابلس، تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، وللوقوف على آخر مستجدات العملية الانتخابية «وفقًا للتطورات السياسية المستجدة محليًّا ودوليًّا، والمراحل التي أنجزتها المفوضية لتنفيذ الاستحقاق المقرر في 24 ديسمبر».

وأضافت أن السفير الأوروبي أكد خلال اللقاء أن «الدعم الدولي مستمر وصولًا لتحقيق تطلعات الليبيين والليبيات في إرساء دعائم دولتهم الديمقراطية، سبيلها إلى ذلك إيمانهم بالتغير السلمي واحتكامهم لصناديق الاقتراع».