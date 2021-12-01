«الحديد والصلب» تعيد تشغيل الخط الملاحي التابع للشركة بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 ديسمبر 2021, 07:16 مساء
تشغيل الخط الملاحي التابع لشركة الحديد والصلب بمصراتة, (صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب إعادة تشغيل الخط الملاحي التابع للشركة بمدينة مصراتة، بعد توقف دام لسنوات طويلة.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إن الخط الملاحي عاد للعمل من جديد لنقل الركاب من خلال الشركة وبمشاركة شركة كيفالاي للسفر والسياحة.

وبحسب البيان، حضر مراسم الافتتاح وزير النقل والمواصلات ووزير الصناعة والمعادن ووكيل وزارة الصناعة لشؤون الإنتاج ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة والسفير والقنصل المالطيان، والقنصل التركي، ورئيس وأعضاء المجلس البلدي مصراتة، والحكماء والأعيان بالمدينة وعدد من المهتمين بهذا الشأن.

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وأوضحت الشركة أن أولى الرحلات المتجهة إلى أزمير التركية، انطلقت اليوم على متن السفينة «كيفالاي كوين»، وفي انتظار عدد من الرحلات الأخرى لعدد من الدول العربية والأوروبية.

ولفت البيان إلى أن المشاركين في مراسم الافتتاح أشادوا بدور الشركة «وحسن تنظيمها والمشاريع والأنشطة الحيوية التي تمارسها، ومردودها الإيجابي في إحداث تنمية مكانية واقتصادية؛ من شأنها خلق فرص عمل وتنويع مصادر اقتصاد الدولة الليبية».

تشغيل الخط الملاحي التابع لشركة الحديد والصلب بمصراتة, (صفحة الشركة على فيسبوك)
تشغيل الخط الملاحي التابع لشركة الحديد والصلب بمصراتة, (صفحة الشركة على فيسبوك)
تشغيل الخط الملاحي التابع لشركة الحديد والصلب بمصراتة, (صفحة الشركة على فيسبوك)
تشغيل الخط الملاحي التابع لشركة الحديد والصلب بمصراتة, (صفحة الشركة على فيسبوك)
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