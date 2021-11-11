«الحديد والصلب» تصدر 5800 طن من اللفات المدرفلة إلى مصر

شحنة اللفات المدرفلة على الساخن المصدرة إلى مصر (صفحة الشركة الليبية للحديد والصلب على فيسبوك)

أعلنت شركة الليبية للحديد والصلب، اليوم الخميس، تصدير 5800 طن من اللفات المدرفلة على الساخن إلى مصر.

وقالت الشركة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك» إن الشحنة تتكون من نوعين من اللفات يتراوح سمكها من 1.6 ملم إلى 12.0 ملم، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يتم فيها إنتاج حديد 1.6 ملم.

ولفتت الشركة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى «استمرار المحافظة على مكانتها في السوق الإقليمي، ووصولاً بمنتجاتها إلى مختلف الدول».

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وفي 11 أكتوبر الماضي، أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب، تحقيقها رقمًا قياسيًّا لم تحققه منذ 10 سنوات، بخط مصنع درفلة الأسياخ، وذلك من خلال إنتاج 230 لفة من الأسياخ مقاس 8 ملم.

وقالت إن الرقم جرى تحقيقه «دون أي توقف، في غضون سبع ساعات ونصف الساعة في تحدٍ مع أنفسهم ومع الزمن، وعيونهم ترقب تحقيق هذا الرقم». وتابعت: «300 طن من الأسياخ هو نتاج غراس الوردية المسائية A3، التي تكاتفت جهود رجالها من التشغيل والصيانة».

وفي 7 أكتوبر الماضي، طمأنت إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب المواطنين بأن مصانعها المنتجة لحديد التسليح تشتغل بوتيرة ممتازة، وبأن المخزون مطمئن جدًّا. وأكدت الشركة، في بيان لها، أن إنتاج الحديد وعمليات البيع مستمرة، وأن الأسعار سترجع إلى سابق عهدها خلال أيام قليلة، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

شحنة اللفات المدرفلة على الساخن المصدرة إلى مصر (صفحة الشركة الليبية للحديد والصلب على فيسبوك)

شحنة اللفات المدرفلة على الساخن المصدرة إلى مصر (صفحة الشركة الليبية للحديد والصلب على فيسبوك)