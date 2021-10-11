«الحديد والصلب» تحقق رقما قياسيا لأول مرة منذ 10 سنوات

مقر الشركة الليبية للحديد والصلب، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب، الأحد، عن تحقيقها رقمًا قياسيًا لم تحققه منذ 10 سنوات، بخط مصنع درفلة الأسياخ، موجهة الشكر للعاملين على جهودهم.

وتحت عنوان «رقم لم يتحقق منذ مدة»، نشرت صفحة الشركة على «فيسبوك» منشورًا عن «تحقيق الوردية المسائية A3، عند الساعة 11 مساءً بخط مصنع درفلة الأسياخ رقمًا قياسيًا لم يتحقق منذ ما يزيد على 10 سنوات؛ بإنتاجهم 230 لفة من الأسياخ مقاس 8 ملم، وبجنوح محبوس عند الصفر وبجودة 100%»

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وقالت إن الرقم جرى تحقيقه «بدون أي توقف، في غضون سبع ساعات ونصف الساعة في تحدٍ مع أنفسهم ومع الزمن، وعيونهم ترقب تحقيق هذا الرقم». وتابعت: «300 طن من الأسياخ هو نتاج غراس الوردية المسائية A3، والتي تكاثفت جهود رجالها من التشغيل والصيانة».

مشاريع الحديد والصلب والنفط

وفي سياق متصل، التقى رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب محمد عبدالملك الفقيه، الأحد، برئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، حيث تناول الاجتماع أوجه التعاون بين الشركة والمؤسسة وتحديدا، مسألة العجز في الطاقة بصورة عامة والغاز الطبيعي بصورة خاصة وسبل زيادة حصة الشركة، مع فصل احتياجات محطة الكهرباء التابعة للشركة وتخصيص حصة إضافية لها.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة مشاريع الشركة المستقبلية والاحتياجات الإضافية من الغاز، ومناقشة بعض المشاريع القائمة على منتجات الشركة وذات العلاقة بالمؤسسة وهي مشروع مصنع اسطوانات الغاز، وخط لتصنيع انابيب النفط والغاز.

وفي 7 أكتوبر الجاري، طمأنت إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب المواطنين بأن مصانعها المنتجة لحديد التسليح تشتغل بوتيرة ممتازة، وبأن المخزون مطمئن جدًا. وأكدت الشركة، في بيان لها، أن إنتاج الحديد وعمليات البيع مستمرة، وأن الأسعار سترجع إلى سابق عهدها خلال أيام قليلة، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».