«الحديد والصلب»: الأسعار ستتراجع خلال الأيام المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 أكتوبر 2021, 01:54 صباحا
مقر الشركة الليبية للحديد والصلب، (أرشيفية: الإنترنت)

طمأنت إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب المواطنين بأن مصانعها المنتجة لحديد التسليح تشتغل بوتيرة ممتازة، وبأن المخزون مطمئن جدًا.

وأكدت الشركة، في بيان لها، أن إنتاج الحديد وعمليات البيع مستمرة، وأن الأسعار سترجع إلى سابق عهدها خلال أيام قليلة، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

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وعزت الشركة ارتفاع أسعار حديد التسليح في السوق إلى توقف الشركة مدة الأشهر الثلاثة الماضية، لافتة إلى أن عملية الإيقاف كانت فجائية ولم تكن مخططة، لتلافي الارتفاع الحاصل في الأسعار.

توفير الحديد للشركات المصرية لإعادة الإعمار
وفي سياق متصل، اجتمع الأربعاء‪ نائب رئيس مجلس إدارة الشركة سليمان بيرام بممثلين عن شركتي رواد الهندسة الحديثة وأبناء حسن علام المصريتين والمتخصصتين في مجال الإنشاءات، وفق بيان نشرته صفحة الشركة على «فيسبوك».

وعرض الاجتماع التعريف بالشركة من خلال عرض الشريط الوثائقي، مبينين الهدف من الزيارة، والتي وضحها ممثل شركة حسن علام، بأنها تتمحور حول منتجات الشركة ومواصفاتها ومدى قدرة الشركة على توفير احتياجات الشركتين المصريتين اللتين تدرسان تنفيذ بعض المشاريع الطرقية في ليبيا، بناء على عطاءات من الدولة الليبية.

وأوضح بيرام أن الشركة تقدم منتجاتها وفقًا لمتطلبات السوق، وبإمكانها أن توفر الطلبيات الخاصة إذا ما تم الاتفاق معها مسبقًا، لأن الطلبيات الخاصة لمنتج معين تحتاج تنسيقًا محكمًا قوامه الوقت.

وتجدر الإشارة إلى أن شركتي رواد الهندسة الحديثة وأبناء حسن علام تشكلان وشركة أوراسكوم النواة لائتلاف الشركات المصرية، الذي يعد تحت التأسيس، ومجاله العمل الموسع في كل ما يتعلق بالإنشاءات المختلفة.

وخلال اجتماع اللجنة العليا المصرية الليبية، جرى الاتفاق مع ائتلاف الشركات المصرية (أوراسكوم - حسن علام - رواد الهندسة الحديثة) لتنفيذ عدد من مشروعات إعادة الإعمار في ليبيا.

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