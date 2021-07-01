«الحديد والصلب»: شرعنا في إيقاف مصانع الشركة رغم الانعكاسات الفنية السلبية والمكلفة ماليا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 يوليو 2021, 11:41 صباحا
مقر الشركة الليبية للحديد والصلب، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب الشروع في عمليات إيقاف كافة المصانع داخل مجمع الحديد والصلب، اعتبارا من أمس الأربعاء، «رغم الانعكاسات السلبية فنيا، والمكلفة ماليا للشركة، والتي ستُحدث مشاكل إضافية أخرى لها، كعلاقتها بزبائنها وبمزوديها بالمواد الخام؛ فضلا عن الارتفاع الكبير لأسعار منتجات الحديد في السوق المحلي».

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بشأن إيقاف العمل بالمجمع خلال شهري يوليو وأغسطس؛ دعما للشبكة العامة للكهرباء، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وفي هذا الصدد، توجهت الشركة إلى المواطنين في ربوع الوطن إلى ضرورة التعاون والتعاضد والتآزر لتجاوز هذه الأزمة؛ وذلك بالترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية.

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