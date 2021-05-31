رئيس شركة الحديد يفسر سبب ارتفاع الأسعار ويحمل وزارة الاقتصاد المسؤولية

مقر الشركة الليبية للحديد والصلب، (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للحديد والصلب محمد عبدالمالك الفقيه إن زيادة أسعار بيع حديد التسليح من المصنع بنحو 16% تعود إلى عدة أسباب، موضحاً بعض نقاط بهذا الخصوص، محملاً في الوقت ذاته المسؤولية إلى وزارة الاقتصاد بعد قرارها السماح بتصدير الخردة.



وأشار إلى أن النقطة الأولى تتمثل في أن تسعيرة بيع المنتجات تدخل فيها الكثير من العناصر المتشابكة وتعتمد على عنصرين اساسيين هما تكاليف الإنتاج، والأسعار العالمية، حسبما نقلت عنه صفحة اتحاد الصناعة الليبية على موقع «فيسبوك»، الأحد.



ارتفاع تكاليف إنتاج الحديد

وأوضح أن العامل الرئيسي والمؤثر في تكاليف الإنتاج هو المواد الخام، «فأسعار مكونات خام الحديد العالمية قفزت في الاشهر الماضية من حوالي 140 دولارا الى حوالي 275 دولارا للطن أي بزيادة قدرها 96.4 ٪؜».



وأضاف: «أسعار الخردة في السوق الليبي قفزت من 150 دينارا للطن الى 700 دينارا، ثم قفزت أخيرًا بعد اصدار وزارة الاقتصاد قرارها الاخير بفتح الباب على مصراعيه لتصدير الخردة إلى 1500 دينارا للطن أي بزيادة قدرها 114 ٪».؜ ونبه بأن «هذه الزيادة في اسعار الخردة لم يتم اخذها في الحسبان في قرار التسعيرة الأخير، وهذه الزيادة جاءت مؤخرا بعد فتح باب تصدير الخردة».

وأشار إلى أن الشركة «ستضطر قريبًا، إن لم يتم الغاء القرار وإيقاف التصدير إلى رفع اأاسعار من جديد بنسبة في حدود 20 ٪؜ زيادة على الاسعار المعدلة أخيرًا».