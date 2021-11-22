بدء التسجيل الإلكتروني.. تعرف على الشروط الجديدة لمنحة دعم الزواج

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 22 نوفمبر 2021, 01:59 صباحا
شعار صندوق دعم الزواج، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن صندوق دعم الزواج، مساء الأحد، فتح المنظومة الإلكترونية لمنحة دعم الزواج، المخصصة لها مليار دينار.

ونشر الصندوق عبر صفحته على «فيسبوك» الرابط الإلكتروني للمنظومة، كما أرفق جملة من الشروط الجديدة الواجب توافرها في المستفيد من المنحة.

- الدبيبة يشدد على وضع ضوابط جديدة من بينها العمر للمتقدمين لمنحة دعم الزواج
- الدبيبة يعلن إطلاق المنحة الثانية لدعم الزواج

شروط وضوابط الحصول على منحة تيسير الزواج:
- أن يكون طالبو المنحة من الزوجين متمتعين بالجنسية الليبية.
- أن يكون المتقدم للمنحة قد بلغ 30 عامًا للزوج و25 عاما للزوجة.
- ألا يكون المتقدم قد سبق له الزواج من قبل ويستثنى من ذلك الزوجة.
- أن يكون تاريخ إبرام العقد اعتبارًا من 12- 8- 2021 ويشترط أن يكون حاصلاً على رقم قيد حديث بعد هذا التاريخ.
- يشترط على طالب المنحة وجود دخل أو مرتب أو أجر ثابت، على أن يقدم ما يفيد ذلك.
- حضور الزوجان دورات التأهيل والإرشاد الأسري والبرامج التوعوية والتثقيفية لإعداد المقبلين على الزواج التي ينظمها الصندوق إن أمكن لهم ذلك.
- يراعى ذوي الإعاقة وبعض الحالات الاجتماعية الخاصة من بعض الشروط والضوابط المشار إليها وتُخصص لهم نسبة 2.5% من إجمالي قيمة المنحة.

وفي 15 نوفمبر الجاري، أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، المنحة الثانية لدعم الزواج، وذلك بعد يوم من إحالة وزارة المالية إذن صرف المليار الثاني الخاص بالمنحة إلى المصرف المركزي.

وانتهت الحكومة في 3 أكتوبر الماضي، عبر صندوق دعم الزواج، من صرف مليار دينار لدعم الزواج، استفاد منها، 25 ألف شاب و25 ألف شابة، بواقع بواقع 20 ألفًا لكل فرد.

رابط التسجيل عبر المنظومة اضغط هنا

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