الدبيبة يعلن إطلاق المنحة الثانية لدعم الزواج

أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، المنحة الثانية لدعم الزواج.

جاء ذلك، على هامش الفعاليات الطلابية والشبابية في المدينة الرياضية بطرابلس.

وتابع الدبيبة: «اليوم ليست مشكلتنا في الأموال، مشكلتنا في الإدارة، والخير قادم». وأردف: «اليوم بلدنا غنية بخيراتها وبنعمها. ربي أنعم علينا بالخيرات، لكن كانت لدينا مشكلة أساسية وهي الفساد وعدم الإدارة».

وأمس الأحد، أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أنها أحالت إذن صرف المليار الثاني الخاص بمنحة الزواج إلى المصرف المركزي.

وانتهت الحكومة في 3 أكتوبر الماضي، عبر صندوق دعم الزواج، من صرف مليار دينار لدعم الزواج، استفاد منها، 25 ألف شاب و25 ألف شابة، بواقع بواقع 20 ألفًا لكل فرد.