الدبيبة يشدد على وضع ضوابط جديدة من بينها العمر للمتقدمين لمنحة دعم الزواج

اجتماع الدبيبة مع إدارة صندوق دعم الزواج ومصلحة الأحوال المدنية. الأربعاء 20 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)

أعطى رئيس حكومة الوحدة الوطنية تعليماته لإدارة صندوق دعم الزواج «لوضع عدد من الضوابط من حيث العمر في الإجراءات المقبلة» الخاصة بالراغبين في التقدم للحصول على منحة دعم الزواج، مشددًا على «ضرورة نشر البيانات السابقة، وذلك من مبدأ الشفافية».

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة، مساء اليوم الأربعاء، مع رئيس صندوق دعم الزواج خالد أبو جناح، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ونائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية، ومدير مكتب المراجعة الداخلية، ورئيس قسم الشؤون المالية بالصندوق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن الدبيبة أكد في بداية الاجتماع «ضرورة توضيح التشويش الذي نلاحظه هذه الأيام بشأن حالات التزوير بالمنظومة» في مطالبة صريحة لإدارة صندوق دعم الزاوج بالرد على ما أُثير أخيرًا من اتهامات وانتقادات بشأن صرف المرحلة الأولى من المنحة التي قدِّرت بمليار دينار.

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وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن رئيس لجنة إدارة صندوق الزواج أكد في كلمته خلال الاجتماع «أن الإجراءات الإدارية والقانونية تمت بشكل سليم، ولا توجد أية تجاوزات كما يشاع».

كما أوضح نائب رئيس مصلحة الأحوال المدنية من جهته الإجراءات المتخذة من قبل المصلحة وكيفية صرف رقم القيد، مؤكدًا «أنه لا توجد حالات تزوير» بشأن إجراءات صرف المرحلة الأولى من المنحة، معلنًا استعداد المصلحة لتقديم البيانات اللازمة بالخصوص.

وأشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في نهاية الاجتماع بكافة العاملين في صندوق دعم الزواج ومصلحة الأحوال المدنية.

اجتماع الدبيبة مع إدارة صندوق دعم الزواج ومصلحة الأحوال المدنية. الأربعاء 20 أكتوبر 2021. (حكومة الوحدة الوطنية)