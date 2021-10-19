عضو «بلدي سرت»: صرف صكوك لثمانية شباب من بين 400 تقدموا لصندوق دعم الزواج

عضو المجلس البلدي سرت صالح عيادة، (أرشيفية: بوابة الوسط)

كشف عضو المجلس البلدي سرت صالح عيادة، أن ثمانية شباب فقط حصلوا على الصكوك المالية من صندوق دعم الزواج، من أصل 400 شاب وشابة أتموا إجراءات القران، وقد تقدموا بطلبات إلى الصندوق، ولم يتسلموا الصكوك أسوة بباقي البلديات المجاورة.

وناشد عيادة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، التدخل لحل هذا الملف الذي يمس شريحة الشباب بسرت، ورفع ما وصفه بـ«الظلم»، ووقف «التلاعب» بقرار منح 20 ألف دينار للمقبلين من الشباب على الزواج.

ووصف عضو المجلس البلدي، المسؤول عن ملف الشباب والتعليم، تأخير صرف الصكوك بـ«المُتعمد» في حق مدينة سرت، حسبما أفاد مندوب الصندوق، هانيبال الصغير، الذي قدم استقالته لهذا السبب.

وإلى جانب استقالة الصغير، استقال كل من رئيس لجنة الإدارة لنادي خليج سرت الرياضي علي القماش، ومدير مكتب أسر الشهداء والمفقودين والجرحى بسرت علي بن عقيلة منصور، وذلك على خلفية ما اعتبروه «عدم تجاوب وتعاون جهاتهم المسؤولة مع مكاتبهم وإداراتهم في سرت».