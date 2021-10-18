خالد بوجناح: «المركزي» يوافق على صرف مليار دينار آخر لـ«دعم الزواج»

شعار صندوق دعم الزواج، (أرشيفية: الإنترنت)

قال رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الزواج، خالد بوجناح، إن مصرف ليبيا المركزي وافق على صرف مليار دينار آخر لصندوق دعم الزواج، لكنه أشار إلى عدم تسلّم أي كتاب بالخصوص حتى الآن، وما زال العمل جاريا على إنهاء إجراءات المقبولين السابقين ضمن المبادرة.

وتوقع بدء قبول طلبات المتزوجين الجدد للاستفادة من المليار الثاني الأسبوع المقبل، نافيا صحة الأخبار المتداولة حول وجود تزوير في الطلبات، حسب تصريح نقله المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

وأكمل: «في المجمل أرسلنا نسخة من منظومة البيانات الخاصة بعمل الصندوق لجهاز الرقابة الإدارية والنيابة العامة والحكومة وكل الجهات ذات الاختصاص، للتحقيق في صحة بياناتها».

كما أكد أن المنظومة «لن تقبل من هم أقل من 18 عاما، ويحق للمرأة التي سبق لها الزواج الاستفادة من المنحة المقررة وفق شروط وضوابط القرار».