مجلس الدولة: العملية السياسية «ملكية ليبية» ودور المجتمع الدولي المساعدة فقط

شعار المجلس الأعلى للدولة. (أرشيفية: الإنترنت)

قال المجلس الأعلى للدولة إن «دور المجتمع الدولي هو المساعدة في إيجاد حالة توافق بين الليبين فقط، وليس الاستئثار بهذه العملية بالعملية السياسية»، مشددًا على أن «العملية السياسية هي ملكية ليبية خالصة».

واعتبر المجلس، في بيان، أن «المعرقل الحقيقي لإجراء الانتخابات هو من أصدر قوانين معيبة وغير دستورية، وكل من تعامل أو دعم هذه التجاوزات"، داعيًا إلى «المزيد من التشاور للوصول لعملية توافقية مقبولة».

وأكد المجلس تتمسك بالاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمرري برلين وخارطة الطريق لملتقى الحوار السياسي، لكنه في الوقت نفسه طالب المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة «ببذل المزيد من المجهودات لدعم التوافق حول العملية الانتخابية وإجراء انتخابات ناجحة ومقبولة».

- المشري «يرجح» تأجيل الانتخابات الليبية 3 أشهر

- المشري يرفض قوانين الانتخابات ويدعو إلى الاعتصام وعدم المشاركة كناخبين ومرشحين

وأعرب البيان رفضه ما سماه «استمرار المحاولات لدعم إقامة انتخابات على أسس غير سليمة وغير توافقية وتمثل وجهة نظر طرف واحد»، مستنكرًا «تجاهل الخلاف حول هذه القوانين في المجلس الرئاسي ومجلس النواب»، و«تجاهل المطالب الشعبية التي عبرت عنها العديد من البلديات والأعيان والقوى السياسية والاجتماعية».

والسبت الماضي، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، إنه من المرجح تأجيل الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل، لمدة ثلاثة أشهر، لـ«التوافق على قوانين الانتخابات».

جاء ذلك في تصريح نقلته عنه وكالة «الأناضول» التركية، على هامش ندوة صحفية عقدها بإسطنبول، نظمها مركز الدبلوماسية والعلاقات الدولية.

وقال المشري إن موقف الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى، يتمثل في أنه «إذا استطعنا إجراء الانتخابات بهذه القوانين فهذا جيد، وإن كان لا بد من تعديلها فلا مشكل»، مضيفًا أن تركيا وإيطاليا «لا تؤيدان إجراء الانتخابات في ظل قوانين معيبة، وتعتبران إجراءها بهذا الشكل سيؤدي إلى الحرب وتقسيم البلاد».