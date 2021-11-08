المراكز الانتخابية بسرت تشرع في تسليم البطاقات الانتخابية للمواطنين

مواطن يتسلم بطاقة الناخب من أحد مراكز الاقتراع في سرت. (الإنترنت)

بدأت المراكز الانتخابية التابعة للدائرة الانتخابية الخامسة سرت الجفرة السدرة، ظهر اليوم الإثنين، في تسليم البطاقات الانتخابية إلى الناخبين المسجلين بسجل الناخبين، كل حسب المركز المسجل به.

وقال رئيس الدائرة الخامسة الانتخابية سرت، خالد الهليب لـ«بوابة الوسط»، إن عدد المراكز الانتخابية بسرت وضواحيها 37 مركزًا، وإن عدد المراكز بالدائرة الخامسة سرت الجفرة السدرة 79 مركزًا.

وأوضح الهليب أنه بإمكان المواطنين التوجه إلى المركز الانتخابي المسجل به طيلة أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، وذلك من الساعة 2 ظهرًا حتى الساعة 6 مساءً لاستلام بطاقة الناخب، منوهًا إلى أن عملية تسليم البطاقات ستستمر إلى يوم الأحد 28 نوفمبر الجاري.

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وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن تسليم بطاقات الناخب للمواطنين المسجلين بسجل الناخبين يكون بالحضور الشخصي للناخب في مركز الانتخاب المسجل به.

وشرعت المكاتب والمراكز الانتخابية التابعة للمفوضية في مختلف المناطق، ظهر اليوم، في تسجيل المترشحين لانتخابات مجلس النواب الجديد، وتسليم بطاقات الناخب للمواطنين المسجلين لديها بسجل الناخبين استعدادًا للانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.

موظفو أحد مراكز الاقتراع في سرت يستعدون لتوزيع بطاقات الناخب على المواطنين. (الإنترنت)