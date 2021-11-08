تسجيل أول مرشح للانتخابات البرلمانية في أجدابيا

موظف بمكتب الإدارة الانتخابية في أجدابيا يسلم أحد الشباب البطاقة الانتخابية. (الإنترنت)

شرع مكتب الإدارة الانتخابية في أجدابيا، ظهر اليوم الإثنين، في توزيع بطاقات الناخبين وتسجيل أول المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة عن الدائرة، استعدادًا للاستحقاق المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل.

وقال رئيس مكتب الإدارة الانتخابية في أجدابيا، محمد الرقعي لـ«بوابة الوسط» إن أول مرشح جرى تسجيله بمنظومة الانتخابات البرلمانية هو المهدي عمران العابدية بعد استكماله جميع المستندات المطلوبة منه، منوهًا إلى أن وحدة المترشحين بالمكتب تعمل على استقبال ملفات المترشحين لانتخابات مجلس النواب الجديد، وترد على استفساراتهم المتعلقة بالإجراءات المطلوبة.

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كما باشرت المراكز الانتخابية التابعة لمكتب الإدارة الانتخابية في أجدابيا، من جهتها، في توزيع بطاقة الناخب وذلك بتأمين من مديرية الأمن، فيما دعا مكتب الإدارة الانتخابية المواطنين المسجلين بسجل الناخبين إلى الإسراع لاستلام بطاقاتهم الانتخابية من الساعة الثانية إلى السادسة مساءً.

وشرعت مكاتب الإدارات الانتخابية ومراكز الاقتراع بكافة المناطق، اليوم في تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس النواب الجديد وتسليم بطاقات الناخب للمواطنين، بعد إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رسميًّا انطلاق العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

موظف بمكتب الإدارة الانتخابية في أجدابيا يسلم أحد الشباب البطاقة الانتخابية. (الإنترنت)