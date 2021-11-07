زينينغا يستمع لرؤية ممثلي المجتمع المدني حول الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 نوفمبر 2021, 11:11 مساء
الأمين العام المساعد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا (صفحة البعثة على فيسبوك))

أكد الأمين العام المساعد منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزيدون زينينغا، أهمية على دور المجتمع المدني للإسهام في «تحقيق ليبيا مستقرة وسلمية وديمقراطية».

جاء ذلك خلال لقاء عبر الاتصال المرئي، اليوم الأحد، لمنسق بعثة الأمم المتحدة مع مجموعة من ممثلي المجتمع المدني من مختلف أنحاء ليبيا، وفق بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة على «فيسبوك».

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وتبادل المشاركون وجهات النظر حول الانتخابات، مؤكدين أن «الهدف من الانتخابات يجب أن يكون تحقيق الاستقرار والخروج من الأزمات السياسية المتكررة». وأضاف البيان أن العديد منهم «شدد على ضرورة ضمان قبول النتائج من قبل جميع الجهات الفاعلة».

وجدد ريزيدون زينينغا «التزام البعثة بدعم الليبيين في إجراء انتخابات شفافة وموثوقة وفي موعدها، وفق خارطة الطريق السياسية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لتحقيق الاستقرار في ليبيا».

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