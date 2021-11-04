العقوري يوضح لمنسق البعثة الأممية متطلبات نجاح الانتخابات

منسق البعثة الأممية ريزيدون زينينغا ورئيس لجنة الشؤون الخارجية يوسف العقوري. (مجلس النواب)

أوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، خلال اجتماع افتراضي عقده اليوم الخميس مع الأمين العام المساعد منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزيدون زينينغا، متطلبات نجاح العملية الانتخابية المقررة أواخر الشهر المقبل والاستعدادات الجارية بالخصوص.

وقال الموقع الإلكتروني لمجلس النواب إن العقوري استعرض مع زينينغا «الجوانب الأخرى الهامة لإنجاح الانتخابات»، معتبرا أن الأزمة في ليبيا «أمنية وليست سياسية».

وقال العقوري للمسؤول الأممي «إن نجاح الانتخابات يتطلب الالتزام بمخرجات مؤتمر جنيف وهي تفكيك المجموعات المسلحة وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وملف المصالحة بالإضافة إلى حل مشكلة تزوير الأرقام الوطنية»، منبها إلى أنه «بدون حلحلة تلك الموضوعات فالأمر سيكون تدوير للمسألة دون حلول ناجعة للأزمة».

ملاحظات حول انتخاب رئيس الدولة

وأضاف العقوري أن مجلس النواب «قام بالاستحقاق المناط به واعتمد قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية» في إطار حرصه على إقامة الانتخابات في موعدها ونجاحها، محذرا من «وقوع البلاد في فراغ سياسي في حال عدم قبول نتائجها»، مؤكدا كذلك على أن «المجلس غير متمسك بالبقاء في السلطة».

- العقوري يطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية على أساس 3 دوائر

- العقوري وعبدالنبي يجتمعان مع السفير الألماني ويطلبان «التحقق من تزوير الأرقام الوطنية»

كما أبدى رئيس لجنة الخارجية ملاحظاته حول قضية انتخاب رئيس الدولة «استنادا على اعتبار البلاد دائرة انتخابية واحدة»، مشدداً على أهمية توفير ضمانات لقبول نتائج الانتخابات و«توحيد المؤسسة العسكرية باعتبارها صمام أمان للبلاد وضمان لوحدتها واستقرارها» لأن هذه الخطوة «سيكون لها تأثير ايجابي كبير على نجاح الانتخابات»، مبينا أنه «بدون ضمان ذلك فقد تدخل البلاد في نزاع خطير».

وأضاف الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، أن الأمين العام المساعد منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزيدون زينينغا، أبدى بدوره ملاحظاته حول الموضوع كما قدم خلال الاجتماع إحاطة موجزة حول أهم أعمال البعثة.

العقوري يبدي قلقه من عدم سير عملية توحيد المؤسسات

وأوضح المصدر أن العقوري وزينينغا ناقشا أيضا العمل على ملف توحيد المؤسسات والمصالحة والجوانب الأخرى المتعلقة باستقرار ليبيا وأبرزها خروج القوات الأجنبية، حيث أبدى العقوري قلقه لعدم سير عملية توحيد المؤسسات بشكل جيد مما نتج عنه إشكاليات في الحكومة.

واتفق العقوري وزينينغا في في ختام اجتماعهما على مواصلة التنسيق وتبادل وجهات النظر والاستفادة من خبرات البعثة، فيما جدد العقوري من جانبه التأكيد على حرص مجلس النواب على إنجاح عمل البعثة الأممية في ليبيا.