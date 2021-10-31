الكوني و«زينينغا» يبحثان ترتيبات الانتخابات

نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني خلال لقائه المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا( صفحة المجلس على فيسبوك)

استعرض نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، مساء الأحد، الترتيبات الجارية استعدادًا للانتخابات المرتقبة، وذلك خلال لقاء مع المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، كما بحث آخر تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.



وأكد الكوني، خلال اللقاء، «التزام المجلس الرئاسي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد، تنفيذًا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي، لتحقيق مبدأ التداول السلمي على السلطة، وتسليم دفة قيادة البلاد لرئيس منتخب يجمع عليه الشعب الليبي، من خلال صناديق الانتخابات».

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بدوره، جدَّد «زينينغا»، مواصلة الأمم المتحدة دعمها للعملية السياسية في ليبيا والوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل، مؤكدًا دعمه لخطوات المجلس الرئاسي في هذا الاتجاه لتحقيق الاستقرار والمصالحة الوطنية.

والسبت، دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى اعتماد التعديلات اللازمة على الإطار القانوني للانتخابات، بما في ذلك تلك التي طرحتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني خلال لقائه المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا( صفحة المجلس على فيسبوك)

نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني خلال لقائه المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا( صفحة المجلس على فيسبوك)