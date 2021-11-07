النائب عبدالسلام نصية يعلن رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 نوفمبر 2021, 09:16 مساء
عضو مجلس النواب عن الزنتان، عبدالسلام نصية. (حسابه الشخصي على فيسبوك)

أعلن عضو مجلس النواب عن الزنتان، عبدالسلام نصية، مساء اليوم الأحد، رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، داعيًا «كل من يؤيد ذلك أن يساهم بالتوقيع على التزكية»، مشددًا على أن «العمل ليس فرديًا والمرحلة صعبة وتحتاج للجميع»، وفق ما نشره عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك».

وقال نصية إن شعاره «استعادة الدولة» وهدفه «حوار وطني شامل يتناول القضايا الأساسية ومنها السلاح، الحكم المحلي، إدارة الثروة، المواطنة» و«خروج كل المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية» و«دستور توافقي» و«هيكلة الاقتصاد الوطني» و«مصالحة وطنية شاملة» و«الشراكة مع الجوار والمحيط الإقليمي وفقًا للمصالح المشتركة».

وأرفق عضو مجلس النواب نموذج التزكية المطلوب من كل مرشح يتقدم لخوض الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها الشهر المقبل، منوهًا إلى أنه سيقدم تفاصيل التواصل ومحرري العقود لتمكين الناخبين من تزكيته للتقدم بأوراق ترشحه إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التي اعتمدت اليوم لائحة الترشح للانتخابات الرئاسية وأعلنت فتح باب التقدم اعتبارًا من غدٍ الإثنين.

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وسبق نصية إلى إعلان الترشُّح للانتخابات الرئاسية كل من المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة فتحي باشاغا، ورئيس تكتل إحياء ليبيا، العارف النايض، ووزير الصناعة الأسبق فتحي بن شتوان، ووزير الخارجية بالحكومة الموقتة السابقة عبدالهادي الحويج، ومندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، والفنان حاتم الكور.

وأعلن رئيس مجلس المفوضية عماد السايح في مؤتمر صحفي ظهر اليوم، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بدءًا من غدٍ الإثنين، منوهًا إلى أن قبول الترشح لانتخابات رئيس الدولة سيستمر حتى 22 من نوفمبر الجاري، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابية حتى 7 ديسمبر المقبل.

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