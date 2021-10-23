عارف النايض يعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية

رئيس تكتل إحياء ليبيا عارف النايض، خلال إعلانه الترشّح للانتخابات الرئاسيّة, (صورة مثبتة من فيديو)

أعلن رئيس تكتل «إحياء ليبيا»، عارف النايض، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر المقبل.

وقال النايض، خلال فيديو بثه على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية، وفق برنامجه الانتخابي «إحياء ليبيا».

وخلال الأسابيع الماضية، أقر مجلس النواب، قانوني انتخاب الرئيس ومجلس النواب المقبلين.

- بليحق: اقتراع مجلس النواب الجديد بعد 30 يوما من انتخاب الرئيس في 24 ديسمبر (فيديو)

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق،، إن «انتخاب مجلس النواب سيكون بعد ثلاثين يومًا من انتخاب رئيس البلاد».

وأضاف بليحق، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن المجلس حدد موعد انتخاب مجلس النواب المقبل بعد 30 يومًا من انتخاب رئيس البلاد، وليست متزامنة، لافتًا إلى أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في يناير، بعد شهر على الاستحقاق الرئاسي، بعدما كان مقررًا في السابق تنظيم الاستحقاقين في 24 ديسمبر.