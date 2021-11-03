عبدالهادي الحويج يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 07:09 مساء
عبدالهادي الحويج, (من حساب الحويج على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك)

أعلن وزير الخارجية بالحكومة الموقتة السابقة، عبدالهادي الحويج، ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المزمع انعقادها في 24 ديسمبر المقبل.

إعلان الحويج ترشحه للانتخابات جاء من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- عارف النايض يعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية
- باشاغا يعلن عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة ويستعرض 7 محاور في برنامجه

وفي 23 أكتوبر، أعلن رئيس تكتل «إحياء ليبيا»، عارف النايض، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية أيضًا، قائلًا خلال فيديو بثه على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية، وفق برنامجه الانتخابي «إحياء ليبيا».

كما أعلن وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، في 13 مارس الماضي، عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية، عندما استعرض خلال حوار مع مجلة «لوبوان» الفرنسية ملامح برنامجه الانتخابي.

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