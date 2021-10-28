إبراهيم الدباشي يعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 أكتوبر 2021, 07:49 مساء
مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة، السفير إبراهيم الدباشي (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مندوب ليبيا السابق لدى الأمم المتحدة، السفير إبراهيم الدباشي، اليوم الخميس، نيته الترشُّح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر 2021.

وقال الدباشي، في منشور عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «بالنظر إلى الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا؛ بسبب تصدر عديمي الخبرة والكفاءة للمشهد السياسي، وأمام إلحاح وتشجيع بعض الوطنيين الشرفاء من جميع أنحاء الوطن، قررت الترشح لرئاسة الدولة».

وأضاف: «أعتمد في هذا القرار على دعم كل الليبيين البسطاء الذين تربيت بينهم وعشت معهم، وتعلمت منهم، وشاركتهم معاناتهم وطموحاتهم، في بلدنا العزيز ليبيا التي لا يوجد وطن بديل لي ولهم عنه». وطلب الدباشي من متابعي صفحته المساهمة في جمع التوقيعات، والتواصل معه لترتيب الأمر»، وذلك نظرًا لاشتراط جمع خمسة آلاف تزكية من المسجلين في قوائم الانتخاب للترشح لمنصب رئيس الدولة.

- الفنان حاتم الكور يعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية
-فتحي بن شتوان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة
- عارف النايض يعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية
- باشاغا يعلن عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة ويستعرض 7 محاور في برنامجه

شعار الحملة والبرنامج الانتخابي
ودعا في الوقت نفسه «المهنيين الوطنيين والنشطاء السياسيين وخاصة من النساء والشباب» للانضمام إلى فريقه، ولفت إلى أنه سيخوض الانتخابات تحت شعار: «بالعلم والعزم نبنيها».

وقال الدباشي إنّ برنامجه الانتخابي جاهز وسيكون متاحًا على موقع الحملة الانتخابية في الأيام المقبلة، وهو يقوم على ثلاثة محاور: «استعادة هيبة الدولة، مكافحة الفساد واستعادة الثقة، استعادة السيادة الوطنية». وأوضح أن «البرنامج يتضمن إجراءات عملية غير مسبوقة لمساعدة الشباب وتمكين المرأة وتحقيق العدالة، وتنمية المناطق النائية».

مرشحون آخرون
وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن الفنان الكوميدي حاتم الكور، نيته الترشُّح إلى الانتخابات الرئاسية. وقال في مقطع فيديو: «رغم معرفتي بصعوبة الوصول إلى الرئاسة وتفهمي لاستغراب الكثيرين من ترشحي هذا كوني رجلًا بسيطًا وفنانًا ولست من أبناء الطبقة السياسية إلا إنني إنسان شعرت طيلة مسيرتي الفنية بالناس ...».

وقبل يومين، أعلن رئيس اللجنة التسييرية لحزب تيار المشروع الوطني، وزير الصناعة الأسبق الدكتور فتحي بن شتوان، عزمه الترشُّح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن «هذه الرغبة جاءت كأداة لتنفيذ المشروع الحضاري النهضوي الليبي».

والسبت الماضي 23 أكتوبر، أعلن رئيس تكتل «إحياء ليبيا»، عارف النايض، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، وقال خلال فيديو بثه على حسابه بموقع «فيسبوك»، إنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية، وفق برنامجه الانتخابي «إحياء ليبيا».

كما أعلن وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، في 13 مارس الماضي، عزمه الترشُّح للانتخابات الرئاسية المقبلة، واستعرض خلال حوار مع مجلة «لوبوان» الفرنسية ملامح برنامجه الانتخابي.

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