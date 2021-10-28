الفنان حاتم الكور يعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 28 أكتوبر 2021, 02:03 مساء
حاتم الكور خلال إعلانه عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية، 28 أكتوبر 2021. (صورة من فيديو)

أعلن الفنان الكوميدي حاتم الكور، اليوم الخميس، نيته الترشُّح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر 2021.

وقال الكور في مقطع فيديو أعلن فيه عزمه على الترشُّح: «رغم معرفتي بصعوبة الوصول إلى الرئاسة وتفهمي لاستغراب الكثيرين من ترشحي هذا كوني رجلًا بسيطًا وفنانًا ولست من أبناء الطبقة السياسية إلا إنني إنسان شعرت طيلة مسيرتي الفنية بالناس ...».

وعبر عن أمله في يحظى بالدعم الشعبي وأن «يكون المشروع الذي يحمله هو انعكاس لآمال الليبيين وأحلامهم في الاستقرار والسلام والرخاء».

-فتحي بن شتوان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة
- عارف النايض يعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية
- باشاغا يعلن عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة ويستعرض 7 محاور في برنامجه

وقبل يومين، أعلن رئيس اللجنة التسييرية لحزب تيار المشروع الوطني، وزير الصناعة الأسبق الدكتور فتحي بن شتوان، عزمه الترشُّح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن «هذه الرغبة جاءت كأداة لتنفيذ المشروع الحضاري النهضوي الليبي».

والسبت الماضي 23 أكتوبر، أعلن رئيس تكتل «إحياء ليبيا»، عارف النايض، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، وقال خلال فيديو بثه على حسابه بموقع «فيسبوك»، إنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية، وفق برنامجه الانتخابي «إحياء ليبيا».

كما أعلن وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، في 13 مارس الماضي، عزمه الترشُّح للانتخابات الرئاسية المقبلة، واستعرض خلال حوار مع مجلة «لوبوان» الفرنسية ملامح برنامجه الانتخابي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدينة «نيوم» السعودية لا تستبعد السماح بالمشروبات الكحولية في تحدٍ لتقاليد ...
اقتصاد
تجميد مساعدات وتعليق العضوية الأفريقية.. السودان يواجه تبعات «الانقلاب العسكري»
عربى
الركلات الترجيحية تقصي مانشستر سيتي من كأس إنجلترا.. وتوتنهام وليفربول يعبران
رياضة عالمية
بايرن ميونيخ يغادر كأس ألمانيا بخسارة مذلة (شاهد الأهداف)
رياضة عالمية
بالصور.. لاعبو «الأهلي طرابلس» يوقعون على الاتفاق المالي
رياضة محلية
«ماتيوس» يوضح أسباب تراجع فرص محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية
رياضة عالمية
المصلي لـ«بوابة الوسط»: قريبا استفتاء على جائزة أفضل لاعب ليبي بمشاركة 100 شخصية
رياضة محلية
وزير الدفاع الأفغاني.. نجل الملا عمر مؤسس حركة طالبان يظهر علنا للمرة الأولى
دولى
العكاري: عرض النقود حاليا في حدود 117 مليار دينار.. وعدم استثمارها يضر الاقتصاد ...
ليبيا
اتحاد الكرة الليبي: 10000 دولار لنادي الدوري الممتاز و5000 للدرجة الأولى
رياضة محلية
السايح يناقش مع «شؤون المرأة» بالنواب آليات توعية «ربة البيت» بالمشاركة ...
ليبيا
بعد جدل سنوات.. أميرة يابانية تتزوج من عامة الشعب
منوعات
واشنطن تعرب عن «قلق عميق» إزاء بناء مساكن استيطانية إسرائيلية جديدة في الضفة ...
دولى
جدول مواجهات فرق المجموعة الثانية بالدوري الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
تعرف على مواجهات فرق المجموعة الأولى بالدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
شاهد على قناة «الوسط».. مراسم إجراء قرعة الدوري الليبي الممتاز للموسم الجديد
رياضة محلية
طوارئ في إيطاليا: الشوارع تتحول لأنهار جراء فيضانات قوية ضربت جزيرة صقلية (فيديو...
دولى
فتحي بن شتوان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يمكن قيادة السيارات الكهربائية تحت المطر؟