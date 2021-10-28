الفنان حاتم الكور يعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية

حاتم الكور خلال إعلانه عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية، 28 أكتوبر 2021. (صورة من فيديو)

أعلن الفنان الكوميدي حاتم الكور، اليوم الخميس، نيته الترشُّح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر 2021.



وقال الكور في مقطع فيديو أعلن فيه عزمه على الترشُّح: «رغم معرفتي بصعوبة الوصول إلى الرئاسة وتفهمي لاستغراب الكثيرين من ترشحي هذا كوني رجلًا بسيطًا وفنانًا ولست من أبناء الطبقة السياسية إلا إنني إنسان شعرت طيلة مسيرتي الفنية بالناس ...».



وعبر عن أمله في يحظى بالدعم الشعبي وأن «يكون المشروع الذي يحمله هو انعكاس لآمال الليبيين وأحلامهم في الاستقرار والسلام والرخاء».

-فتحي بن شتوان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

- عارف النايض يعلن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية

- باشاغا يعلن عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة ويستعرض 7 محاور في برنامجه

وقبل يومين، أعلن رئيس اللجنة التسييرية لحزب تيار المشروع الوطني، وزير الصناعة الأسبق الدكتور فتحي بن شتوان، عزمه الترشُّح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدًا أن «هذه الرغبة جاءت كأداة لتنفيذ المشروع الحضاري النهضوي الليبي».

والسبت الماضي 23 أكتوبر، أعلن رئيس تكتل «إحياء ليبيا»، عارف النايض، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، وقال خلال فيديو بثه على حسابه بموقع «فيسبوك»، إنه يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية، وفق برنامجه الانتخابي «إحياء ليبيا».



كما أعلن وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، في 13 مارس الماضي، عزمه الترشُّح للانتخابات الرئاسية المقبلة، واستعرض خلال حوار مع مجلة «لوبوان» الفرنسية ملامح برنامجه الانتخابي.