فتحي بن شتوان يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 أكتوبر 2021, 05:10 مساء
وزير الصناعة الأسبق المرشح الرئاسي فتحي بن شتوان. (فيسبوك)

أعلن رئيس اللجنة التسييرية لحزب تيار المشروع الوطني، وزير الصناعة الأسبق الدكتور فتحي بن شتوان، ترشُّحه في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن «هذه الرغبة جاءت كأداة لتنفيذ المشروع الحضاري النهضوي الليبي» الذي أطلق مبادرته، اليوم الثلاثاء، بحضور نخبة من الشخصيات الوطنية المبادرة من كل مناطق ليبيا، وفق ما نشره عبر صفحته على «فيسبوك».

وأوضح بن شتوان أن هذا المشروع «يحمل في طياته جملة من البرامج التنموية لمعالجة المشاكل والتحديات التي عانتها وتعانيها ليبيا في مختلف المجالات»، آملًا أن يحظى بدعم الليبيين للمضي بالمشروع لتحذو ليبيا حذو الدول المتقدمة.

وأطلق اليوم بأحد فنادق العاصمة طرابلس «المشروع الحضاري النهضوي الليبي» في حفل إشهار أقيم برعاية «حزب تيار المشروع الوطني»، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والقيادات الوطنية ونشطاء المجتمع المدني.

وأزاح رئيس اللجنة التسييرية لحزب تيار المشروع الوطني الدكتور فتحي بن شتوان الستار عن المشروع الليبي، من خلال عرض أهم الركائز والنقاط التي يرتكز عليها وأهم الأهداف التي سيحققها.

حفل إطلاق «المشروع الحضاري النهضوي الليبي» الذي أقيم برعاية «حزب تيار المشروع الوطني». ( فيسبوك)
حفل إطلاق «المشروع الحضاري النهضوي الليبي» الذي أقيم برعاية «حزب تيار المشروع الوطني». ( فيسبوك)
حفل إطلاق «المشروع الحضاري النهضوي الليبي» الذي أقيم برعاية «حزب تيار المشروع الوطني». ( فيسبوك)
حفل إطلاق «المشروع الحضاري النهضوي الليبي» الذي أقيم برعاية «حزب تيار المشروع الوطني». ( فيسبوك)
حفل إطلاق «المشروع الحضاري النهضوي الليبي» الذي أقيم برعاية «حزب تيار المشروع الوطني». ( فيسبوك)
حفل إطلاق «المشروع الحضاري النهضوي الليبي» الذي أقيم برعاية «حزب تيار المشروع الوطني». ( فيسبوك)
حفل إطلاق «المشروع الحضاري النهضوي الليبي» الذي أقيم برعاية «حزب تيار المشروع الوطني». ( فيسبوك)
حفل إطلاق «المشروع الحضاري النهضوي الليبي» الذي أقيم برعاية «حزب تيار المشروع الوطني». ( فيسبوك)
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