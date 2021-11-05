سرت تتسلم شحنة مواد انتخابية

صناديق انتخاب ضمن شحنة مواد انتخابية وصلت إلى سرت، 5 نوفمبر 2021. (بوابة الوسط)

تسلّمت إدارة الدائرة الانتخابية الخامسة سرت- الجفرة- خليج السدرة، اليوم الجمعة، شحنة مواد انتخابية.

وتشمل الشحنة بطاقات انتخاب، وبطاقات الناخبين المسجلين بالدائرة، واللوازم الخاصة بعمليات توزيع بطاقات الناخبين، وفق تصريح مدير مكتب الدائرة إلى «بوابة الوسط».

وقال المصدر إن الشحنة تم تسلمها ودخولها بالكامل إلى مخازن مكتب الإدارة الانتخابية في سرت.

- المفوضية: إعلان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأحد

وتعلن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي، يوم الأحد المقبل، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبدء عملية توزيع بطاقات الناخبين. وقال رئيس المفوضية عماد السايح، إن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، الصادرين عن مجلس النواب، قابلان للتطبيق، مضيفًا أن المجلس استجاب للتعديلات الفنية التي طلبتها المفوضية عليهما.

وأضاف السايح: «ستكون البلاد دائرة انتخابية واحدة يتنافس فيها كل المرشحين للانتخابات الرئاسية، والفائز هو من يحصل على 50% + 1 من الأصوات خلال الجولة الأولى، ويُلجأ للجولة الثانية إذا لم يتحصّل أي مرشح على هذه النسبة»، وأكمل: «يتنافس في الجولة الثانية المرشحان الحاصلان على أكثر الأصوات في الجولة الأولى»، لافتًا إلى اعتماد الانتخابات النيابية على النظام الفردي، حيث تُقسَّم البلاد إلى 75 دائرة، ويفوز المرشّح الحاصل على أكثر الأصوات بدائرته.

صناديق انتخاب ضمن شحنة مواد انتخابية وصلت إلى سرت، 5 نوفمبر 2021. (بوابة الوسط)

شحنة مواد انتخابية وصلت إلى سرت، 5 نوفمبر 2021. (بوابة الوسط)