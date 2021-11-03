السيدة اليعقوبي: قطار الانتخابات انطلق ولن يتوقف

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 03 نوفمبر 2021, 12:58 مساء
عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي السيدة اليعقوبي خلال حديثها في ملتقى دعم الانتخابات، 3 نوفمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي السيدة اليعقوبي إن قطار الانتخابات انطلق ولن يتوقف، مضيفة: «يجب علينا أن نكافح للالتزام بتنفيذ خارطة الطريق بكل بنودها، وأولها إجراء الانتخابات في موعدها».

جاء ذلك في كلمتها بالملتقى الوطني لدعم الانتخابات، اليوم الأربعاء.

وأكملت: «الجميع هنا يوجهون رسالة جماعية إلى الشعب الليبي، وهي نهاية الركود السياسي والوضع الهش الذي تعيشه ليبيا».

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وأكدت أهمية «إفساح المجال أمام المواطنين لاختيار من يحكمهم، فأكثر من 80% من الشعب لا ينتمي إلى أي تيار سياسي، ورسالتنا هي ليبيا للجميع بجميع تياراتها وتوجهاتها».

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