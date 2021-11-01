أبوجناح يدعو عمداء البلديات إلى تبني المصالحة الوطنية

أبوجناح متحدثا في الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة المحلية، الإثنين 1 نوفمبر 2021. (بث مباشر)

دعا نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبوجناح، عمداء البلديات إلى تبني ودعم المصالحة الوطنية في مختلف مناطق البلاد، مشددًا على ضرورة أن تتولى البلديات «قيادة» المصالحة الوطنية لدعم عملية الاستقرار في ليبيا.

جاء ذلك خلال كلمة أبوجناح في الاجتماع الدوري الثاني للعام 2021 للمجلس الأعلى للإدارة المحلية الذي عقد اليوم الإثنين، بحضور وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي.

وشدد أبوجناح في كلمته على ضرورة دعم البلديات وتمكينها من اختصاصاتها لتقديم الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق ليبيا، مؤكدًا ضرورة تنفيذ القرارات الصدرة عن مجلس الوزراء بشأن نقل الصلاحيات إلى البلديات لتفعيل اللامركزية.

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وقال أبوجناح، في كلمته، إن دور عمداء البلديات هو «دور خدمي رئيسي» يتعين تفعيله لضمان قيام البلديات بمهامها، داعيًا إياهم إلى المحافظة على الاستقرار والتناغم الاجتماعي الموجود حاليًا في ليبيا وعدم السماح بالعودة إلى نقطة الصفر.

كما دعا أبوجناح عمداء البلديات الحاضرين الاجتماع إلى «ضرورة أن تكون هناك تعبئة عامة لرفض أية محاولات للعودة إلى الوراء والعودة إلى الحرب، ودعم المصالحة الوطنية بشتى السبل وقيادتها».