أبوجناح ووزيرا الاقتصاد والشباب يشاركون في انطلاق اللقاء الوطني لجوالة ليبيا (صور)

مسؤولون بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خلال المشاركة في انطلاق اللقاء الوطني للجوالة والكشافة. (الحكومة)

شارك نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رمضان أبوجناح، وزير الشباب فتح الله الزني ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، في مراسم انطلاق اللقاء الوطني لجوالة ليبيا وشباب الجامعات.

وقالت الحكومة في بيان اليوم الخميس إنّ اللقاء تنظمه الحركة العامة للكشاف والمرشدات تحت شعار «وطن واحد.. هدف واحد»، برعاية وزارة الشباب.

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وفي فبراير من كل عام تحتفل الحركة الكشفية في ليبيا بالذكرى السنوية لتأسيسها، وخلال العام الجاري احتفلت بالذكرى 67 لهذه المناسبة. وتأثرت الحركة الكشفية سلبًا بالأوضاع الأمنية، ولم يُتح لها الفرصة للقيام بالأنشطة التي تعودت على ممارستها.

مسؤولون بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خلال المشاركة في انطلاق اللقاء الوطني للجوالة والكشافة. (الحكومة)

مسؤولون بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خلال المشاركة في انطلاق اللقاء الوطني للجوالة والكشافة. (الحكومة)

مسؤولون بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خلال المشاركة في انطلاق اللقاء الوطني للجوالة والكشافة. (الحكومة)