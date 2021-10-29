أبوجناح يبحث مع أهالي براك الشاطئ احتياجات ومشاكل المنطقة وسبل حلها

من لقاء نائب رئيس الحكومة، رمضان أبوجناح، مع أهالي براك الشاطئ, 29 أكتوبر 2021. (صفحة أبو جناح على فيسبوك)

بحث نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، رمضان أبوجناح، أوضاع الجنوب واحتياجات أهالي منطقة براك الشاطئ والصعوبات والمشاكل التي تواجههم، وسبل معالجتها وتوفير متطلباتهم.

جاء ذلك خلال لقاء أبو جناح اليوم مع مكونات منطقة براك الشاطئ، وفق ما نشرت صفحة أبو جناح على موقع التواصل الاجتماع «فيسبوك» اليوم.

وعبر الحضور عن سعادتهم بالبدء في تدشين طريق براك-الشويرف، والذى ضمنه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في مشاريع التنمية.

وأثنى أبوجناح على دور الدبيبة وجهوده من أجل اعتماد هذا القرار، تلبية لمطالب أهالي الجنوب، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على تحقيق مزيد من المشروعات بالمنطقة.

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وتابع أنه «حان وقت البناء ونبذ الحروب والصراعات التي تنهش في مقومات وسيادة الدولة الليبية».

جاء هذا اللقاء بعد إطلاق الدبيبة عددا من مشروعات التنمية بالجنوب الليبي، ومنها إنشاء مصفاة لتكرير النفط ومصنع لغاز الطهي ضمن خطة عودة الحياة .

من لقاء نائب رئيس الحكومة، رمضان أبوجناح، مع أهالي براك الشاطئ, 29 أكتوبر 2021. (صفحة أبو جناح على فيسبوك)

من لقاء نائب رئيس الحكومة، رمضان أبوجناح، مع أهالي براك الشاطئ, 29 أكتوبر 2021. (صفحة أبو جناح على فيسبوك)